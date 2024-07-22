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В Кремле заявили об опасности продвижения инфраструктуры НАТО к границе РФ

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Фото: Global Look Press/Laurent Coust
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Продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российской границе представляет опасность. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к конфликту с РФ.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность», — сказал он.

Как отметил Песков, объединение настроено конфронтационно, оно заточено под задачи конфронтации и выполняет свои функции.

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Ранее, 21 июля, президент Республики Сербия заявил, что Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многим кажется. Он также отметил, что на данный момент западные государства не готовы к прямому военному столкновению с Россией. Запад сейчас может воевать с РФ только через других и вкладывать в это много средств.

До этого, 16 июля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО мало того военного конфликта, который альянс развязал против России руками незаконной власти в Киеве. По его словам, блок разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что НАТО готовится к военному конфликту с РФ. При этом она подчеркнула, что Россия никогда не была настроена агрессивно в отношении военно-политического блока.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.

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