В Кремле указали на ущемление Францией свободы российских СМИ

Запрет некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры в Париже неприемлем, Франция нарушает свободу СМИ. Об этом 22 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем это неприемлемым — такие решения. <…> Они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И безусловно нарушаются все обязательства Франции, которые у нее есть, и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», — сказал Песков в ответ на вопрос «Известий».

Он добавил, что это решение Парижа политизировано, и Москва хотела бы видеть реакцию на такие шаги со стороны правозащитных организаций, в том числе и тех, которые занимаются защитой основ и правил свободы СМИ. Песков подчеркнул, что Россия крайне негативно относится к этому запрету со стороны Франции.

Ранее в этот день журналисту МИЦ «Известия», который должен был отправиться в Париж для освещения Олимпийских игр, отказали в шенгенской визе с объяснением, что он якобы угрожает безопасности одной или нескольких стран ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, указала, что обеспечение прав журналистов для президента Франции Эммануэля Макрона и его окружения — «пустой звук».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 20 июля заявил, что власти страны отказали ряду журналистов из России в праве освещать Олимпиаду-2024. Он рассказал, что спецслужбы проверили 960 тыс. досье для допуска к работе на Играх и посещению связанных с ними мероприятий. Из этого количества 4340 человек получили отказ, среди них волонтеры, члены спортивных делегаций и работники стадионов. Дарманен объяснил это решение риском шпионажа и кибератак.

Комментируя это, Захарова призвала Макрона исполнить данное еще в апреле обещание и искупаться в реке Сене. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что пока французский президент не сделает этого, «уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.