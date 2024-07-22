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Во Франции объяснили отказ журналисту «Известий» в визе угрозой безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Журналисту МИЦ «Известия» отказали в шенгенской визе, мотивировав это тем, что он несет угрозу.

«В визе было отказано. <...> Одна или более стран-участников считает Вас угрозой государственной политике или внутренней безопасности», — говорится в ответе генерального консульства Франции в Москве.

Журналист должен был отправиться во Францию для освещения Олимпийских игр в Париже.

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Ранее, 20 июля, французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что власти Франции отказали ряду журналистов из РФ в праве освещать Олимпиаду-2024. По его словам, в общей сложности при проверке спецслужбами 960 тыс. досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4340 человек, причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций. Дерманен уточнил, что решение об отказе было принято в связи с угрозами шпионажа и проведения кибератак.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу» 21 июля призвала президента Франции Эммануэля Макрона искупаться в Сене. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Франция отказала некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Пока Макрон не исполнит обещанного и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», — сказала Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в апреле заявил, что готов поплавать в реке Сене, на которой пройдет этап соревнований в ходе Олимпиады-2024 в Париже, однако пока дата заплыва не сообщается.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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