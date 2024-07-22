Пушилин сообщил о расстреле людей боевиками ВСУ за попытки эвакуироваться в РФ
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных граждан фронтовых населенных пунктов за попытки эвакуироваться на территорию России. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Как отметил Пушилин, такая ситуация присутствует в том числе в Красногоровке и Торецке. На данный момент со спасенными людьми работают следователи, добавил глава ДНР.
Ранее, 19 июля, сообщалось, что десятки тел мирных жителей, которые погибли от действий украинской армии, найдены в подвалах домов частного сектора на брошенной украинскими войсками части города Торецка в ДНР. В силовых структурах тогда отмечали, что среди погибших по большей части пожилые люди, также там немало гражданских мужчин разного возраста. Данные о том, что в Торецке совершались целенаправленные убийства гражданских лиц, подтвердили также и беженцы, спасенные из города российскими военными.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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