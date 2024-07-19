Десятки тел мирных жителей, которые погибли от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), найдены в подвалах домов частного сектора на брошенной украинскими войсками части города Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 июля сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», — сообщил источник.

Отмечается, что среди погибших — по большей части пожилые люди, также там немало гражданских мужчин разного возраста. Данные о том, что в Торецке совершались целенаправленные убийства гражданских лиц, подтвердили также и беженцы, спасенные из города российскими военными.

«Они знали, где люди прятались, наблюдали с дронов за нами — как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные гибнут», — рассказала жительница города.

Ранее, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР сложилась тяжелая ситуация. Там уточнили, что аналогичная обстановка наблюдается на харьковском, кураховском и торецком направлениях.

16 июля французский телеканал LCI отметил, что боеприпасы, переданные ВСУ странами Запада, по качеству уступают советским снарядам, а в ходе ротаций украинские военные теряют позиции под Торецком в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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