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СМИ узнали о жалобах ВСУ на некачественные снаряды и потерю позиций у Торецка

LCI: ВСУ теряют позиции у Торецка и жалуются на плохое качество снарядов
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Фото: TASS/AP/Alex Brandon
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Боеприпасы, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада, по качеству уступают советским снарядам, а в ходе ротаций украинские военные теряют позиции под Торецком в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июля сообщил французский телеканал LCI.

«Это новые снаряды. Предыдущие справлялись со своей работой нормально, а у этих пластиковые цоколи», — рассказал телеканалу украинский артиллерист Александр.

Он отметил, что поступившие недавно боеприпасы 152-миллиметрового калибра менее эффективны, чем снаряды, произведенные в СССР. Например, во время одного из выстрелов в стволе застряла гильза, чего раньше обычно не бывало. Вооружения из пакетов западной помощи, в том числе, изготовлены из менее качественных материалов. ВСУ также жалуются на недостаточность поставок боеприпасов. Не хватает и личного состава, молодые люди не хотят вступать в украинскую армию.

Военные рассказали телеканалу, что во время ротаций потеряли часть позиций у Торецка, потому что новые подразделения плохо знакомы с регионом, у них нет нужной информации для выполнения боевых задач, и российская армия пользуется этим. LCI обратил внимание, что Вооруженные силы (ВС) России находятся уже всего в нескольких километрах от города.

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Накануне, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на харьковском, кураховском и торецком направлениях сложилась тяжелая ситуация.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что Украина отвечает только одним выстрелом на каждые 10 российских из-за нехватки снарядов в ВСУ. Военный эксперт Михаил Семин указал, что недостаток вызван производственными проблемами в Евросоюзе (ЕС): для изготовления бездымного пороха нужна нитроцеллюлоза, которую получают из хлопка, и этого сырья не хватает в Европе. Кроме того, крупнейший экспортер этой культуры — Китай, и проблемы могут дополнительно усилиться, если он откажется поставлять хлопок в ЕС и США.

Газета Wall Street Journal 24 мая сообщила, что солдаты ВСУ на линии боевого соприкосновения вынуждены экономить снаряды, потому что США одобрили пакет новой помощи Киеву, но военные на поле боя пока не получили никакие вооружения из него.

Позже, 30 мая, украинский чиновник рассказал The Washington Post, что закон об ужесточении мобилизации на Украине, принятый 16 апреля, не сможет привлечь в ВСУ достаточно солдат, а те из них, что находятся в армии сейчас, не обучены, не экипированы и не мотивированы.

Западные страны усилили помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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