Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
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- Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В Апшеронске Краснодарского края, по предварительным данным, 14 человек пострадали при хлопке газовоздушной смеси в магазине, расположенном в двухэтажном здании. Об этом сообщил источник «Известий».
Уточняется, что ЧП произошло утром на улице Ворошилова. Произошло обрушение здания на площади 100 кв. м.
Предварительно, погибших нет. Пострадали люди, находившиеся на расположенной рядом автобусной остановке.
По данным главка МЧС по региону, после обрушения произошел пожар на площади 30 кв. м. Позднее возгорание было локализовано. На месте работают 28 специалистов и 10 единиц техники.
«Есть пострадавшие, из-под завалов спасен один человек», — добавили в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 15 июля, в Чечне произошел взрыв газовых баллонов на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. На месте взрыва газа произошел пожар. При инциденте пять человек погибли и 26 пострадали.