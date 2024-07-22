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Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США

Люн: Байден снялся с президентской гонки, поскольку не способен управлять США
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Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo
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Глава Белого дома Джо Байден снялся с президентской гонки, поскольку не способен управлять США. Об этом 22 июля заявил «Известиям» экономист, независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн.

«Я имею в виду, что он (Байден. — Ред.) теряет ход мыслей, с трудом запоминает имена, и это показывает, что он больше не в состоянии руководить страной, если победит на выборах. И не только на президентских, потому что это повлияет на перспективы Демократической партии вернуть себе палату представителей», — сказал он.

По словам Люна, демократы неминуемо потеряют сенат, однако у них есть шансы сохранить палату представителей без Байдена, поэтому партийные старейшины попросили американского лидера «передать факел» возможному преемнику.

Эксперт отметил, что кандидатура вице-президента Камалы Харрис была поддержана Демпартией, поскольку на данный момент невозможно найти человека, который сможет завоевать признание и уважение электората.

Люн также добавил, что кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп лидирует в большей части опросов в так называемых колеблющихся штатах. Американская политика такова, что в ряде штатов электорат фиксирован и голосует за одну и ту же партию из раза в раз, однако в 10 или 12 штатах люди склонны менять свой выбор, пояснил эксперт.

«Если вы посмотрите на цифры опросов, то в таких ключевых штатах, как Висконсин и другие, Трамп намного опережает всех, так что я думаю, что эти результаты весьма тревожны для Демократической партии. <...> Поэтому, знаете, даже на таком позднем этапе они хотят, чтобы Байден ушел в отставку и был заменен другим, более достойным претендентом», — сказал Люн.

Он подытожил, что демократы не очень надеются на победу в президентской гонке.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Харрис в свою очередь заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Среди прочих ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. СМИ сообщали, что ее штаб уже собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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