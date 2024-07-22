Жители Магадана рассказали про этнопарк и маяк

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В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
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После покушения рейтинг одобрения Трампа достиг максимума
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Применение цифрового рубля сочли актуальным для отслеживания расходов бюджета
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Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией
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Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
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