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Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты
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Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты

Пушков: выдвижение Клинтон в президенты поставит США на грань гражданской войны
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Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz
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Возможное выдвижение от Демократической партии кандидатуры Хиллари Клинтон на должность президента США поставит страну на грань гражданской войны. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Глобализаторы, интервенционисты и гегемонисты самых злобных пород, объединенные на уровне правящих элит и «глубинного государства», не намерены сдаваться. Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку [кандидату от республиканцев Дональду] Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны», — написал он в своем Telegram-канале.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

В воскресенье действующий президент США Джо Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Он считает, что в интересах партии и страны будет правильнее, если он сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Байден также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Позднее он поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии.

20 июля стало известно, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки. В письме бывшие госслужащие также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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