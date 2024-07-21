Врач Трампа рассказал о процессе выздоровления политика после покушения

Процесс восстановления экс-президента США Дональда Трампа после огнестрельного ранения проходит так, как и ожидалось. Об этом заявил 21 июля бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Он отметил, что у Трампа время от времени наблюдаются кровотечения. По словам Джексона, экс-президенту может понадобиться проверка слуха.

«Пуля, выпущенная потенциальным убийцей на митинге Трампа 13 июля в Пенсильвании, прошла менее чем в четверти дюйма от его головы, прежде чем попасть в верхнюю часть правого уха Трампа», — приводит слова лечащего врача издание Reuters.

Джексон уточнил, что следил за состоянием экс-президента США с момента стрельбы. По его мнению, Трампу необходимо пройти дополнительное обследование.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.