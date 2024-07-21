Собянин назвал Дом музыки одной из самых популярных концертных площадок Москвы

Московский международный дом музыки является одной из самых посещаемых концертных площадок российской столицы, ежегодно в его четырех залах проходит до 900 мероприятий. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

События, которые проводятся в ММДМ, охватывают «практически все жанры: от классики до цирковых программ», отметил градоначальник. В частности, в Светлановском зале расположен один из крупнейших в Европе концертных органов. «В декабре будет отмечаться 20-летие со дня его инаугурации. Высота инструмента — 5 этажей, вес — около 30 тонн. Он издает звуки самого широкого диапазона», — написал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что Дом музыки — это еще и арт-пространство, и резиденция ряда творческих коллективов. Своим домом ММДМ называют Национальный филармонический оркестр России, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а также Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.

ММДМ открылся в 2002 году и стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств. Дом музыки был построен по инициативе выдающегося музыканта и общественного деятеля Владимира Спивакова и мэра Юрия Лужкова на средства правительства Москвы. Здание ММДМ стало ключевым элементом большого архитектурного ансамбля на Космодамианской набережной Москвы-реки.