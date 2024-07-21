Рособрнадзор рассказал об увеличении числа стобалльников благодаря пересдаче ЕГЭ

В результате пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая прошла по новому порядку 4–5 июля, еще 122 школьника смогли набрать 100 баллов. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что 54 таких выпускника изначально были высокобалльниками.

«Из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике — 20, русскому и профильной математике — по восемь», ­­— передает ТАСС.

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету появилась с 2024 года. Результат прошлого экзамена аннулируется при любом исходе, даже если на пересдаче выпускник набирает меньше баллов, чем при первой попытке.

Ранее, 17 июля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что 73% школьников, которые воспользовались правом на пересдачу одного из предметов, смогли улучшить свой результат. Еще у 9% участников баллы не изменились, что подтвердило их знания. Всего ЕГЭ пересдавали более 105 тыс. школьников.

В Минобрнауки в начале июля уточнили, что пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы. Ее результаты будут учитываться наравне с прочими, а главным критерием останется сумма конкурсных баллов. При этом система обмена информацией об итогах пересдачи окажется в распоряжении приемных комиссий учебных заведений сразу.