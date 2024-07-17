Более 70% пересдавших ЕГЭ школьников смогли улучшить итоговый балл

Улучшить свой результат смогли 73% школьников, которые воспользовались правом на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 17 июля сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат», — сказал он «РИА Новости».

По словам Музаева, еще у 9% участников баллы не изменились, что подтвердило их знания. Всего правом на пересдачу воспользовалось более 105 тыс. школьников.

Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету появилась с 2024 года. Результат прошлого экзамена аннулируется при любом исходе, даже если на пересдаче выпускник набирает меньше баллов, чем при первой попытке. Пересдать экзамены можно в дополнительные (резервные) дни, которыми в этом году были выбраны 4 и 5 июля.

Ранее, 1 июня, в Минобрнауки уточнили, что пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы. Ее результаты будут учитываться наравне с прочими, а главным критерием останется сумма конкурсных баллов. При этом система обмена информацией об итогах пересдачи окажется в распоряжении приемных комиссий учебных заведений сразу.