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Второй шанс: как изменятся правила пересдачи ЕГЭ в 2024 году

Выпускники смогут написать экзамен по выбору дважды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) является самым волнительным этапом в жизни каждого старшеклассника. В большинстве случаев именно баллы ЕГЭ определяют карьерный путь ребенка. В 2024 году у школьников появилась возможность пересдать один из предметов по выбору до конца приемной кампании, то есть 4 и 5 июля. Данное нововведение предоставит ребенку еще одну возможность поступить в высшее учебное заведение. Подробнее о том, какие еще изменения ожидают выпускников и как будет проходить экзамен в 2024 году, — в материале «Известий».

Расписание экзаменов ЕГЭ 2024 году

В 2024 году досрочный период сдачи ЕГЭ, предусмотренный для участников олимпиад, спортсменов и других школьников, которые не могут присутствовать в основную волну, начался 22 марта и продлится до 12 апреля. Экзамены в резервные дни будут проходить с 15 апреля по 22 апреля.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля. Первые тестирования будут по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31-го числа. Экзамен по обществознанию запланирован на 4 июня, по истории и физике — на 10 июня, а по биологии — на 13 июня. Проверка знаний по информатике назначена на 7 и 8 июня. Письменная часть по иностранным языкам состоится 13 июня, а устная — 17 и 18 июня. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.

ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), планировали только один дополнительный период — на осень, с 4 по 23 сентября. Пересдача по русскому языку назначена на 4 сентября, по математике — на 9 сентября, а 23 сентября можно написать экзамен по обоим предметам. Но в апреле было принято решение добавить дополнительные дни летом.

Пересдать один предмет ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

С начала: когда можно будет пересдать ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2024 году смогут пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании в вузы, 4 и 5 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что подобное нововведение даст детям второй шанс.

«Ребята, конечно, переживают, всё бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — добавил российский премьер, выступая с отчетом о работе правительства РФ в Госдуме.

ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, Мишустин заверил, что законодательных изменений для организации пересдач ЕГЭ не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования этого вопроса.

Возможность выпускникам учебных заведений пересдавать ЕГЭ по одному предмету предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. А 1 апреля президент поручил принять меры, чтобы данное требование было предусмотрено на законодательном уровне.

По новым правилам: другие изменения в ЕГЭ

Правки в структуру государственного экзамена ежегодно вносит Федеральный институт педагогических изменений (ФИПИ). В 2024 году орган скорректировал формулировку заданий, а также понизил максимальный первичный балл у некоторых дисциплин. Например, в тестовой части по профильной математике добавили практико-ориентировочное задание, которое проверяет умение выпускников работать с векторами. В связи с чем в 2024 году максимально за тестовую часть можно получить 32 балла.

Из ЕГЭ по физике ФИПИ исключил четыре задания, тем самым снизив первичный балл до 45. В экзамене по литературе также стало на одно задание меньше. Эксперты удалили вопрос базового уровня сложности.

ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо этого, в экзамене по русскому языку изменилась формулировка задания 27 (сочинения). Обоснование отношения к авторской позиции теперь может включать пример — аргумент из жизни экзаменуемого наряду с примерами из литературы и истории. Также произошла перестройка критериев оценки сочинения. Нововведения коснулись пунктов К2 «Комментарий к проблеме исходного текста» и К6 «Богатство речи». Теперь каждая орфографическая ошибка приводит к дополнительному снижению баллов за К7 «Соблюдение орфографических норм». Раньше однотипные ошибки группировались. Так, максимальный первичный балл на ЕГЭ по русскому языку в 2024 году снизился с 54 до 50 баллов.

В экзамене по биологии потребуется знать больше определений и понятий. Однако число заданий сократилось с 29 до 28 — убрали вопрос под номером 20, который был одним из самых сложных. На момент сдачи в 2024 году максимальный балл за тестовую часть составляет 57.

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ЕГЭ-2024: отменят ли экзамен

Законопроект, который предлагает отменить обязательный для поступления в вузы единый государственный экзамен и вернуть классическую систему проверки знаний, внесли в Госдуму 23 июня депутаты и сенатор от фракции ЛДПР. По мнению авторов, ЕГЭ оказывает сильное психологическое давление на старшеклассников, что мешает ребятам проявить свои реальные знания.

ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако в Роспотребнадзоре «Известиям» заявили, что «изменений в процедуре проведения ЕГЭ не планируется, так как и организационная, и технологическая, и содержательная части ЕГЭ показали свою эффективность в части обеспечения объективной оценки уровня освоения выпускником школьной программы». Член общественного совета при Рособрнадзоре, начальник отдела методического обеспечения процедур оценки Московского центра качества образования Роман Дощинский уточняет, что за 20 лет с момента появления экзамена сам механизм тестирования всё время совершенствовался, поэтому с технической точки зрения сейчас «всё на своем месте».

При этом профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркнула, что на предвыборных этапах вопрос о ЕГЭ возникает всегда, поскольку это довольно чувствительная тема. Другим частым поводом служат подведение итогов госэкзамена и обсуждение новостей.

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