Пересдать один предмет ЕГЭ можно будет 4 и 5 июля

Пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до конца приемной кампании в вузы в 2024 году можно будет 4 и 5 июля, сообщил 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ребята, конечно, волнуются, всё бывает в этой жизни. Если просто из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, это может поставить крест на его судьбе, на его карьере», — добавил российский премьер, выступая с отчетом о работе правительства РФ в Госдуме.

Мишустин также уточнил, что законодательных изменений для организации пересдач ЕГЭ не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования этого вопроса, заверил премьер-министр.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил дать выпускникам учебных учреждений возможность пересдавать ЕГЭ по одному предмету.

Позднее, 6 марта, в Рособрнадзоре сообщили, что в 2024 году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор с аннулированием первого результата.

1 апреля Путин поручил правительству принять меры, для того чтобы возможность пересдачи ЕГЭ была предусмотрена на законодательном уровне.