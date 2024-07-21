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Сюжет:

Трамп впервые выступил на митинге после покушения

Трамп заявил, что «получил пулю за демократию»
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Экс-президент США Дональд Трамп 20 июля на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что не может, как утверждают его политические противники, быть угрозой демократии, так как получил пулевое ранение «за демократию».

На мероприятии политик появился без белой повязки, которая раньше прикрывала место ранения после покушения.

«Они продолжают говорить, что я угрожаю демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — заявил Трамп.

Также в ходе своего выступления Трамп заявил, что после покушения на него получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей других государств.

Кроме того, Трамп охарактеризовал американского предпринимателя Илона Маска как выдающегося человека.

«Он выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: «У меня есть новая идея для ракеты, вам нужно это услышать», — высказался Трамп.

Экс-президент также отметил, что у него с миллиардером «всегда были хорошие отношения».

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

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