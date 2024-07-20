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В Госдуме уличили Украину в шантаже Венгрии

Депутат ГД Шеремет: Украина перешла к политике шантажа в отношении Венгрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинские власти, перекрыв поставки российской нефти в Европу, перешли к политике шантажа и давления в отношении Венгрии. Об этом заявил 20 июля депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что данный поступок должен стать показательным примером для других европейских стран, которые отказываются «танцевать под дудку» президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

По словам Шеремета, Европа пригрела на груди «змею в виде режима Зеленского».

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Ранее, 19 июля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал недружественным запрет Киева на поставки нефти из России. Он намерен поднять вопрос о данной ситуации на Совете министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 22 июля. По его мнению, является очень странным тот факт, что пытающаяся вступить в ЕС страна угрожает энергоснабжению двух стран — членов объединения.

В этот же день стало известно, что Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В обеих странах заявили, что российская нефть продолжает поступать к ним через другие транзитные маршруты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не может повлиять на ситуацию.

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