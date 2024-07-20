В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Аварию на электросетях устранили в Краснодаре. Об этом сообщил в субботу, 20 июля, мэр города Евгений Наумов.

«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Наумова, специалисты также восстановили водоснабжение и запустили подачу воды.

На данный момент власти Краснодара продолжают контролировать ситуацию.

Работа над возникшей проблемой продолжится в понедельник, 22 июля, совместно с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и надзорными органами, заключил Наумов.

В этот же день Наумов прибыл на улицу Краеведа Соловьева, жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. Он пообещал находиться там до решения проблемы.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уже неделю в городе наблюдается аномальная жара. Была отмечена колоссальная нагрузка на энергосистему.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы. Случившееся означает, что сейчас энергосистема в регионе находится на предельных возможностях. По этой причине в настоящий момент минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводят в летний период при подготовке к зимним максимумам.