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Мэр Краснодара приехал к оставшимся без света и воды жителям города

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на улицу Краеведа Соловьева, жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. Об этом глава города сообщил 20 июля в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без света и воды из-за аварии на электросетях», — проинформировал он.

Наумов пообещал жителям многоэтажек находиться на месте происшествия до решения проблемы.

По словам мэра Краснодара, вместе с улицей Краеведа Соловьева обесточена и лишена водоснабжения улица Крузенштерна. На данный момент идут работы по устранению последствий аварии, «параллельно тянется новый электрокабель».

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уже неделю в городе наблюдается аномальная жара. Была отмечена колоссальная нагрузка на энергосистему.

«Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского», — заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Также в восстановлении электроснабжения оказывают помощь бригады «Россети Кубань» организации «Краснодарэнерго». Они направляют жителям передвижные резервные источники электроснабжения — дизельные генераторы. При необходимости специалисты посодействуют в проведении восстановительных работ на линиях электропередачи распределительной сети, заключили в Telegram-канале компании.

Растерянный свет: почему юг России остался без электричества
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Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы. Случившееся означает, что сейчас энергосистема в регионе находится на предельных возможностях. По этой причине в настоящий момент минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводят в летний период при подготовке к зимним максимумам.

В этот же день в Минэнерго сообщалось, что причиной отключения электричества стал сбой в работе Ростовской АЭС. Энергоблок № 1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные продолжили штатную работу. В свою очередь, эксперты полагают, что авария могла случиться из-за аномальной жары. Проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично обесточены и несколько населенных пунктов в Дагестане.

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