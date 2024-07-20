Британские ВМС сообщили о двух атаках беспилотников на судно в Красном море

В Красном море произошли две атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на либерийское судно около берегов Йемена. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Отмечается, что инцидент произошел в 64 морских милях (118,5 км) к северо-западу от города Аль-Муха.

«Капитан сообщил о двух атаках: сперва беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб, потом надводный беспилотник также взорвался неподалеку от судна», — говорится в публикации.

Капитан также сообщал об обнаружении других дронов, также около корабля в воду упала ракета. Власти ведут расследование, на данный момент судно и команда находятся в безопасности.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за сутки провели операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками. До этого, 12 июля, движение дважды атаковало танкер Chrysalis в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб. По словам Сариа, судно нарушило запрет на заход в порты оккупированной Палестины.

30 июня йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером. Удар был нанесен беспилотным катером «Туфан-Разрушитель».

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.