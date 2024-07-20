В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами выкладывают в интернет доказательства своих военных преступлений, например видео украинской атаки на российских спасателей. Об этом 20 июля сообщило МЧС ДНР.

«Осознавая свои промахи на фронте, ВСУ целенаправленно бьют по спасателям и выкладывают свои «победы» в интернет. Вот оно — очередное доказательство для Международного суда ООН, подтверждающее бесчеловечность и преступность намерений», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В МЧС ДНР рассказали, что на кадрах, опубликованных представителями Украины, видно, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Газель». Транспортное средство загорелось, и сотрудники ведомства приехали его тушить. Как только спасатели прибыли на место происшествия, ВСУ нанесли второй удар беспилотника. Пожарные не пострадали.

В региональном ведомстве подчеркнули, что Украина атакует не только мирных жителей, но и работников оперативных служб, которые приходят им на помощь.

Ранее, 16 июля, два сотрудника МЧС пострадали в Херсонской области при ударе украинского дрона, когда возвращались с вызова, на котором тушили пожар в лесополосе в Новой Каховке.

В Запорожской области 13 июля при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с дрона ВСУ пострадал сотрудник МЧС России, который тушил возгорание.

До этого, 3 июля, начальник Главного управления МЧС РФ по ДНР Алексей Кострубицкий в разговоре с «Известиями» рассказал, что с начала спецоперации погибли семь сотрудников регионального ведомства, еще 131 спасатель пострадал. Ведомству пришлось менять тактику работы на пожарах по высокому рангу из-за украинских атак.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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