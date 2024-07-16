В Херсонской области из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
В Херсонской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали сотрудники МЧС России. Об этом 16 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожарные тушили возгорание в лесополосе в Новой Каховке.
«Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщили в ведомстве.
В результате ЧП пострадали 32-летний водитель пожарной машины и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы. Они были госпитализированы с осколочными ранениями в местное медучреждение.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют спасателей, в том числе и во время работы. Так, 13 июля в Запорожской области при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского дрона во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС России.
Ранее, 3 июля, начальник Главного управления МЧС РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) Алексей Кострубицкий в беседе с «Известиями» рассказал, что с начала спецоперации погибли семь сотрудников регионального ведомства, еще 131 спасатель получил ранения. На фоне атак МЧС было вынуждено поменять тактику работы на пожарах по высокому рангу.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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