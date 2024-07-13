Сотрудник МЧС пострадал из-за сброса ВОП с беспилотника в Запорожской области

В Запорожской области при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского дрона во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС России. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что накануне в селе Верхняя Криница загорелась сухая трава, огонь мог перекинуться на ближайшие жилые дома. Так, когда на месте ЧП работали пожарные, украинские военнослужащие сбросили на них ВОП.

«Пострадал старший пожарный МЧС России. Он госпитализирован. Осколками поврежден пожарный автомобиль», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют спасателей, в том числе и во время работы. Например, 2 июля сообщалось, что в Горловке 11 пожарных тушили возгорание топливного резервуара, работая под атаками беспилотников.

На следующий день начальник Главного управления МЧС РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) Алексей Кострубицкий в беседе «Известиями» рассказал, что с начала спецоперации погибли семь сотрудников регионального ведомства, еще 131 спасатель получил ранения. На фоне атак МЧС было вынуждено поменять тактику работы на пожарах по высокому рангу.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.