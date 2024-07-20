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Хуснуллин допустил пересмотр условий семейной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти могут пересмотреть программу «Семейная ипотека», понаблюдав за ее реализацией после перезапуска. Об этом 20 июля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после рабочей поездки в Уфу.

Он напомнил, что с 1 июля программа была перезапущена. Предложения по пересмотру «Семейной ипотеки» ожидаются не ранее осени.

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно. В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также рассказал, что «Семейной ипотекой» воспользовались более 1,1 млн семей.

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Ранее, 10 июля, в Минфине РФ сообщили, что эта программа продлена до 2030 года. «Семейная ипотека» распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) 19 июля сообщило «Известиям», что в июне 2024 года 66% ипотечных кредитов в России были выданы с господдержкой. За первые шесть месяцев года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотек на общую сумму 2,06 трлн рублей, что составляет 70% общего объема кредитов на покупку жилья. Также в ОКБ рассказали, что самые крупные льготные ипотечные кредиты брали жители Москвы, Московской области и Ингушетии.

До этого, 29 февраля, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года.

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