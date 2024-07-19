В июне от общего числа выдач ипотечных кредитов 66% оформлено с господдержкой

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян с января по июнь 2024 года. Результатами эксперты поделились с «Известиями» 19 июля.

За первое полугодие 2024 года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов на 2,06 трлн рублей, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 38%, а объемов — 37%. Однако по сравнению с первым полугодием прошлого года динамика выдач льготных ссуд на жилье положительная: количество выдач таких кредитов выросло на 22%, а объемы — на 32%. В первой половине прошлого года россиянам выдали 318,34 тыс. льготных ссуд на жилье на общую сумму в 1,56 трлн рублей. С июля по декабрь прошлого года было выдано 628,65 тыс. кредитов на 3,24 трлн рублей.

Во II квартале этого года было оформлено 252,68 тыс. льготных жилищных кредитов на 1,34 трлн рублей. На их долю пришлось 61% от общего количества и 72% от общего объема выдач ипотечных ссуд. По сравнению со II кварталом 2023 годом количество выдач выросло на 33%, а объемы — на 45%. С апреля по июнь прошлого года было выдано 190,55 тыс. льготных кредитов на 926,88 млрд рублей. При этом по сравнению с результатами ипотечного кредитования в I квартале 2024 года количество выдач жилищных кредитов с господдержкой выросло на 85%, а объемы — на 88%. С января по март этого года было выдано 136,81 тыс. таких кредитов на 715,56 млрд рублей.

На долю льготной ипотеки в июне пришлось 66% от общего количества и 74% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. За месяц было выдано 112,93 тыс. льготных ипотек на 600,31 млрд рублей. Средний размер кредита составил 5,32 млн рублей, средний срок — 316 месяцев (26 лет четыре месяца). Месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 59% от общего количества и 71% от общего объема выдач. В мае 2024 года было выдано 76,91 тыс. льготных ипотечных кредитов на 411,88 млрд рублей. Средний размер льготного ипотечного кредита был равен 5,36 млн рублей, средний срок — 312 месяцев (26 лет). Год назад льготная ипотека заняла 40% от общего количества выданных банками ссуд на жилье и 50% от их объема. В июне 2023 года было выдано 66,97 тыс. льготных ипотечных кредитов на 328,68 млрд рублей. Средний размер кредита был равен 4,91 млн рублей, средний срок — 284 месяца (23 года восемь месяцев).

Пиковые значения полной стоимости кредита (ПСК) на жилье с господдержкой в первом полугодии текущего года пришлись на июнь и февраль и составили 6,77%. ПСК по льготным жилищным ссудам во II квартале этого года колебалась в диапазоне 6,59–6,77%. Во II квартале прошлого года она была на уровне 6,51–6,59%. К слову, максимальное значение ПСК по госпрограммам на покупку жилья за последние шесть лет зафиксировано в марте 2019 года — 8,64%.

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в июне вошли: Москва — 8,62, тыс. кредитов на 67,68 млрд рублей, Московская область — 6,33 тыс. кредитов на 44,21 млрд рублей, Санкт-Петербург — 5,94 тыс. кредитов на 36,95 млрд рублей, Башкортостан — 4,73 тыс. кредитов на 22,93 млрд рублей и Татарстан — 3,90 тыс. кредитов на 22,05 млрд рублей. Самая высокая доля льготных ипотечных кредитов в общем количестве выданных жилищных ссуд зафиксирована в Республике Тыва — 79%: из 833 ипотек 655 были с господдержкой. Наименьшая доля льготных кредитов — 18% — отмечается сразу в двух регионах Северокавказского федерального округа: в Чеченской Республике — из 268 ипотек 49 — льготных; и в Ингушетии — из 55 ипотек 10 льготных.

Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в июне жителям Москвы — в среднем 7,85 млн рублей, Московской область — 6,98 млн рублей, Ингушетии — 6,61 млн рублей, Чечни — 6,28 млн рублей и Санкт-Петербурга — 6,22 млн рублей. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в Краснодарском крае — 337 месяцев (28 лет один месяц), а самый короткий — в Магаданской области: 273 месяца (22 года девять месяцев). Жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Рязанской, Ульяновской областей и Чеченской Республики выдавали льготную ипотеку в среднем на 324 месяца (27 лет).

10 июля в Минфине РФ сообщили продлении семейной ипотеки. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей.