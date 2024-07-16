Наследный приз: в Москве осудили мошенников, похищавших выморочные квартиры

Кузьминский райсуд Москвы вынес приговор четырем участникам банды черных риелторов и их 18 сообщникам. Главным фигурантам — нотариусу Игорю Заграю и риелтору Сергею Горлову назначили 11,5 года и 13,5 года колонии общего режима соотвественно. По версии следствия, организованная преступная группа начала действовать в 2012 году: ее участники подделывали документы на наследство и выдавали себя за родственников умерших владельцев недвижимости, а потом продавали похищенные таким образом квартиры. О том, как действовала банда и какие схемы использовала, — в материале «Известий».

Режимы работы

С 2012 по 2021 год в Москве действовала организованная группировка черных риелторов, следует из материалов уголовного дела, которое 16 июля закончил рассматривать Кузьминский райсуд Москвы. За 10 лет ее участники продали 18 квартир, причинив ущерб Департаменту городского имущества столицы на 208 млн рублей. А всего им удалось завладеть 23 объектами недвижимости.

На скамье подсудимых оказались 22 человека. Среди них 61-летний нотариус Игорь Заграй, 40-летний риелтор Сергей Горлов, а также 52-летняя Любовь Кузнецова и 45-летний Николай Черненков, которые имели доступ к личным документам владельцев квартир. В деле фигурируют и 18 их сообщников. В зависимости от роли, им вменили покушение на мошенничество, мошенничество и легализацию имущества, приобретенного преступным путем.

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По версии следствия, в 2012 году Заграй, Горлов, Кузнецова и Черненков организовали преступную группу для подделки документов на имущество. Остальные сообщники выступали в роли мнимых наследников, появляясь во время разбирательств вокруг квартир.

Кузнецова, у которой была возможность получать информацию ограниченного доступа, снабжала банду сведениями о выморочных объектах недвижимости (имущество, оставшееся после смерти владельца, у которого нет наследников). А Горлов изготавливал подложные паспорта на имена мнимых наследников. С этими документы о родстве подставные лица приходили к нотариусу, заявляли свои права на недвижимость и открывали наследственные дела.

Помимо подложных паспортов и документов о родстве, злоумышленники использовали архив нотариусов, хранившийся у Заграя. Он частично исправлял в нем данные и выдавал свидетельство о праве на наследство по закону. Затем под контролем риелтора Горлова мнимые наследники продавали квартиры, выручая с каждой от 3 до 13 миллионов в зависимости от района и состояния объекта.

Опекунство над квартирой

Чаще всего черные риелторы выбирали квартиры, у умерших собственников которых вообще не было родственников. В этом случае недвижимость должна была поступить в государственную собственность. Поэтому в качестве пострадавшей стороны по делу выступал Департамент городского имущества Москвы.

Однако, были случаи, когда преступники лишали наследства родственников умерших. Одной из таких жертв оказалась Ольга Балашова. В 2012 году скончалась супруга ее больного брата. И тогда же на трехкомнатную квартиру стоимостью более 25 млн руб. стали претендовать некие друзья семьи, о которых до этого никто не слышал.

— Когда они появились в квартире, полицию я спросила: «На каком основании здесь находятся эти люди? Есть ли у них основания?». На что мне полиция ответила, что да, у них основания есть — у них завещание на эту квартиру, — рассказала «Известиям» Ольга Балашова.

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По версии новых владельцев, покойная Ирина Багрова еще в 2012 году составила завещание в пользу неизвестного семье мужчины — Гарника Гиносяна. А супруг Ирины Багровой, переживший инсульт и признанный недееспособным, согласно документам, которыми оперировал претендующий на наследство, отказался от прав на имущество. В итоге после смерти жены над мужчиной оперативно оформил опеку новый хозяин. Он сразу сменил все замки и заселился в квартиру.

— Совершенно посторонний человек, он к нашей семье вообще ни родственных отношений, ни знакомств, вообще никакого, и вдруг он становится наследником, — отметила Ольга Балашова.

По ее словам, она никогда не видела этих людей ни на фотографиях, ни лично.

Изучив камеры видеонаблюдения, следствие установило, что в квартиру регулярно приходил нотариус Игорь Заграй — именно он заверил завещание на Гиносяна. Судя по документам (есть в распоряжении «Известий»), Багров, отказавшийся от прав на имущество супруги, писал с огромным трудом — он даже не указал свое отчество в заявлении. Кроме того, навещали недееспособного подопечного и сотрудники органов опеки. По мнению адвоката Ольги Балашовой Мадины Воруковой, они могли способствовать злоумышленнику в оформлении документов.

Фото: Global Look Press/Finn Winkler

— Опека района всячески препятствовала в том, чтобы сестра стала опекуном. И тут одним днем появляется какое-то распоряжение, которое мы до сегодняшнего дня не видели, что семья Гиносян является вторым опекуном, — пояснила Мадина Ворукова «Известиям».

Схемы и решения

Кузьминский районный суд Москвы назначил нотариусу Заграю 11 лет и шесть месяцев колонии общего режима. Но, по словам подсудимого, все незаконные сделки проходили «за его спиной».

— Нотариус был не осведомлен ни о каких нотариальных действиях, — заявил он «Известиям» перед началом оглашения приговора. — Поэтому я себя не считал и не считаю виновным.

Нотариус Игорь Заграй Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сергея Горлова приговорили к 13 с половиной годам колонии общего режима, Николая Черненкова — к пяти годам. Любовь Кузнецова получила три года и шесть месяцев условно.

Еще двое подсудимых приговорены к двум годам и трем месяцам и трем с половиной годам лишения свободы. Остальным фигурантам дела назначили срок от двух до пяти лет лишения свободы условно.

В отношении организатора преступной группы, находящегося в международном розыске уголовное дело выделено в отдельное производство. Его имя пока не озвучивалось.

Сегодня схемы мошенников с недвижимостью изменились

Схема, которую использовали осужденные мошенники, достаточно популярна, но сейчас преступники зачастую не готовы ждать, пока их жертва умрет и «освободит» недвижимость, рассказали эксперты. Злоумышленники часто заходят с другой стороны — вынуждают потенциальную жертву продать имеющуюся у них недвижимость, рассказал «Известиям» замдиректора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

— Злоумышленники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб, взывая к их гражданской позиции, — отметил эксперт. — Потенциальных жертв убеждают, что необходимо произвести иллюзию сделки, чтобы поймать реальных преступников. Для этого необходимо выставить свою недвижимость на продажу ниже рыночной цены, а полученные денежные средства перевести на якобы специальный защищенный счет, что позволит поймать особо опасных преступников.

Жертв, как указал Сергей Чужаков, убеждают, что после проведения операции силовых структур, деньги вернутся, а договор будет признан недействительным, поскольку все это инсценировка.

Фото: Getty Images/Oleg Elkov

Как правило, основными жертвами становятся малозащищенные слои населения: пенсионеры и одинокие люди, отметил эксперт.

— Такие случаи стали достаточно частыми. И мы даже разработали и утвердили отдельный регламент по их выявлению, — добавил он. — Как правило, продавец не может внятно объяснить с какой целью он продает единственное жилье и куда планирует после этого переехать, выставляет квартиру со значительным занижением стоимости, часто хочет получить всю сумму наличными или перевести на сторонний счет.

Бывают и случаи, когда даже не одинокие пенсионеры под действием мошенников не сообщают о планирующейся сделке своим родственникам. Мошенники настолько сильно обрабатывают своих жертв, что те отказываются верить даже настоящим правоохранительным органам, которых привлекают, чтобы защитить собственность потенциальной жертвы.

Кроме того, риск при таких сделках несут и добросовестные покупатели, добавили в «Этажах». В России уже есть судебная практика, когда такие сделки признавались недействительными, поскольку были проведены под влиянием третьих лиц. В таких случаях квартира возвращается по суду жертве мошенников, а покупатель должен получить обратно денежные средства, но у преступников их уже просто нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сейчас крайне важно, особенно при самостоятельных сделках, выяснять у продавцов максимум информации о причинах продажи и следить за подозрительным поведением или странным звонкам в момент совершения сделки, — отметил юрист.

Рынок недвижимости является очень дорогим, что и привлекает черных риелторов, добавил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Обезопасить себя может быть непросто, но все же можно, — отметил он. — Собственники могут подать заявление, например, через МФЦ, о запрете регистрационных действий без своего личного участия.

Кроме того, собственникам жилья не стоит предоставлять ненадежным лицам слишком широкие полномочия по распоряжению своей недвижимостью, сказал он.