На Украине заявили о повреждении железной дороги в Харьковской области

В Харьковской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом 20 июля сообщила компания-оператор «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

Там отмечается, что в регионе повреждены здания и подвижной состав, а также контактная сеть на выезде из Харькова. Из-за этого ночью было нарушено движение поездов, но утром 20 июля его восстановили.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях объектов энергетики в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. Тогда же сообщалось, что в этих регионах, а также в Киевской и Харьковской областях страны звучал сигнал воздушной тревоги. Эти сведения в российском оборонном ведомстве не комментировали.