«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов энергетики в трех областях Украины

В трех регионах Украины повреждены энергетические объекты. Об этом 20 июля в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

В ее заявлении говорится, что энергетическая инфраструктура повреждена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, промышленные и бытовые потребители в некоторых районах этих регионов остались без света. Ведутся восстановительные работы.

Украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале уточнило, что в Сумской области поврежден энергообъект в Конотопском районе, идут аварийные работы.

В Минобороны России эти сообщения не комментировали.

Ранее в этот день сообщалось, что в Киеве слышны взрывы. В Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. В российском оборонном ведомстве не комментировали эту информацию.