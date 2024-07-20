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Собянин рассказал о работе комплексов видеоаналитики на московских трассах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На МКАД, МСД и других магистралях установлено больше 1,5 тыс. комплексов видеоаналитики ЦОДД, интеллектуальная система постоянно анализирует дорожную ситуацию и выявляет 13 типов инцидентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система способна «увидеть», например, остановку автомобиля или лишние предметы на проезжей части. После этого информация поступает оператору, который вызывает на место нужную службу.

Как отметил Собянин в своем Telegram-канале, в том числе благодаря умным камерам количество ДТП на МКАД сократилось на 20% за три года. Кроме камер, в обеспечении безопасности движения на МКАД водителям круглосуточно помогают 18 экипажей ЦОДД. Кроме того, или дорожных работах предупреждают 160 современных табло экстренной информации.

«Проводится переразметка — в этом году на 10 участках запланированы дополнительные ряды, переходно-скоростные полосы и новые съезды», — добавил мэр.

В марте после реконструкции на МКАД была открыта транспортная развязка на пересечении с улицей Верхние поля. Как отмечал тогда Сергей Собянин, ключевые работы были завершены досрочно, с опережением на три месяца. Благодаря этому было открыто движение по двум эстакадам-съездам, в том числе к ТЦ «Мега», и съездам в сторону центра и Новоегорьевского шоссе, добавил мэр.

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