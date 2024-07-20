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В Гидрометцентре спрогнозировали грозу и до +25 градусов в Москве 20 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 20 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем прогнозируют от +22 до +27 градусов, ночью температура может снизиться до +11.

Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Аномальные ливни и грозы: погода в Москве на выходные
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Накануне, 19 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с пятницы в столичном регионе закончился период интенсивных дождей. Однако он добавил, что на выходных местами возможны небольшие кратковременные осадки от 1 до 4 мм.

В свою очередь, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в эти выходные, 20 и 21 июля, в Москве ожидается дождливая погода, в воскресенье возможны грозы.

Тогда же ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца июля не ожидается 30-градусной жары. Она добавила, что солнце продолжит радовать москвичей, но оно будет не таким ярким, как в начале месяца.

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