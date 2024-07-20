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В Белом доме заявили о возможном введении новых санкций против Китая

Салливан: США могут ввести новые санкции против КНР за торговлю с Россией
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Фото: TASS/Zuma
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США в течение ближайших недель могут ввести новые санкции против Китая за торговые связи с Россией. Такое заявление 19 июля сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У меня на данный момент нет никаких заявлений, но я думаю, что вы можете ожидать дополнительных санкционных мер [в отношении КНР] по мере того, как мы будем наблюдать за развитием этой ситуации, в ближайшие недели», — сказал он в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, который был организован Аспенским институтом.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше оказывать санкционное давление на китайские банки, а также на банки других стран за «операции с российским оборонно-промышленным комплексом». По его словам, американский президент Джо Байден уполномочил на это министра финансов.

«Мы ввели [санкционный режим] для того, чтобы, когда мы обнаружим банк, который, по нашему мнению, подпадает под этот режим, мы могли что-то с ним сделать», — добавил помощник президента США.

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Ранее, 11 июля, Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе готовы к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его экономическим сотрудничеством с Россией.

18 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией. Он отметил, что если Пекин не изменит свое поведение, то это окажет влияние на торговые отношения с Вашингтоном.

До этого, 15 июня, газета The New York Times писала, что в администрации президента США Джо Байдена растут опасения из-за того, что Китай будет сильнее поддерживать Россию в будущем. Издание отметило, что американские власти всё больше убеждены в том, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль его страны в конфликте на Украине изменились.

Ранее, 22 мая, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя высказывания американского госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего о планах Вашингтона расширять антикитайские санкции за предполагаемые поставки в РФ продукции двойного назначения, отметил, что Китай выступает против санкций США из-за связей с Россией. Экономические отношения Пекина и Москвы соответствуют рыночным принципам, добавил он.

16 мая президент РФ Владимир Путин указал, что партнерство России и Китая постоянно совершенствуется и диверсифицируется за счет новых сфер. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня за всю историю и приобрели характер подлинного всеобъемлющего партнерства.

Тогда же официальный представитель Кремля Песков подчеркнул, что сотрудничество России и Китая носит неконфронтационный характер — оно направлено только на благосостояние народов двух государств, а не против третьих стран.

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