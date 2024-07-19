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В Белом доме сообщили об улучшении состояния заболевшего ковидом Байдена

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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
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Состояние заболевшего коронавирусом президента США Джо Байдена значительно улучшилось за сутки. Об этом 19 июля сообщили в письме лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня утром президент Байден принял четвертую дозу Paxlovid (лекарство от коронавируса. — Ред.). Его основными симптомами по-прежнему являются слабый кашель и хриплость, но со вчерашнего дня они значительно улучшились. Его легкие остаются чистыми», — сообщил О'Коннор.

Лечащий врач Байдена также уточнил, что анализы крови, показатели давления и пульса президента сохраняются в норме.

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О том, что президент США заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе, 17 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции, заверила она.

В свою очередь, в беседе с «Известиями» бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ковид Байдена может быть инсценировкой для выхода из гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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