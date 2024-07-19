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Сюжет:

Блинкен допустил отказ США в будущем от помощи Украине

Блинкен: США могут отказаться от помощи Украине
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Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
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США могут отказаться от помощи Украине при новой администрации, у каждого главы Белого дома есть возможность вести собственный политический курс. Об этом 19 июля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, который транслировался на странице Госдепа в YouTube.

«Конечно, у каждой администрации есть возможность задавать политику. Мы не можем гарантировать будущее», — отметил он.

Дипломат также напомнил, что США подписали с Украиной соглашение о безопасности, но Белый дом может отказаться от исполнения декларированных в нем обязательств.

«Но, к счастью, есть еще 20 с лишним стран», — продолжил Блинкен.

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Ранее в этот день Дональд Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, выступая на съезде. Также он заявил, что Россия и Китай якобы боялись его и это помогало избежать конфликтов.

Бывший американский лидер не раз критиковал Вашингтон за поддержку Киева, отмечая, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги украинцам. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».

Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт.

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