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Зеленский прокомментировал оговорку назвавшего его Путиным Байдена

Зеленский о случае, когда Байден назвал его Путиным: он просто ошибся
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Фото: REUTERS/BBC/Jeff Overs
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Глава Белого дома Джо Байден «просто ошибся», когда назвал украинского лидера Владимира Зеленского президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления на саммите НАТО. Об этом 19 июля заявил сам Зеленский в интервью Би-би-си.

«Он (Байден. — Ред.) просто ошибся. Для меня это ничего не значит», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос журналиста о том, не случился ли у Зеленского сердечный приступ, когда его назвали Путиным.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналистов в Ирландии, пообещал забыть оговорку Байдена. Он заявил, что США оказали большую поддержку украинцам.

Президент США назвал украинского коллегу именем российского лидера 12 июля. Сказав это, Байден собрался уступить трибуну, но тут же остановился и вернулся к микрофону, попытавшись отшутиться. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала президента США пророссийским кандидатом.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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