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Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 12 июля, в шутку назвала президента США Джо Байдена пророссийским кандидатом после того, как он на саммите НАТО перепутал украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — написала она в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день сообщалось, что президент США в очередной раз оговорился и назвал украинского коллегу именем российского лидера. Во время выступления он захотел передать слово Зеленскому, но представил Путина. Сказав эту фразу, американский лидер собрался уступить трибуну, но тут же остановился и вернулся к микрофону, попытавшись отшутиться. Байден сказал, что «сосредоточен на том, чтобы победить Путина, что пора об этом побеспокоиться».

До этого, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите стран «группы семи» G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы. Один дипломат сообщил, что президент США находится в своем наихудшем состоянии. Не меньше глава Белого дома США удивил папу римского Франциска, странно обняв его на саммите G7. Американский лидер прислонился лбом к голове понтифика, повергнув того в недоумение объятиями «лоб в лоб».

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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