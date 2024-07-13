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Зеленский заявил о готовности забыть оговорку назвавшего его Путиным Байдена

RTE: Зеленский хочет забыть ошибку Байдена, назвавшего его Путиным
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пообещал забыть оговорку американского лидера Джо Байдена, который в ходе выступления на саммите НАТО спутал его с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 13 июля сообщила телерадиокомпания RTE.

По данным вещателя, в ходе официального визита в Ирландию Зеленский отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать ошибочное представление публике со стороны Байдена.

«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — приводятся слова украинского лидера в материале.

Отмечается, что Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис намерены обсудить украинский конфликт и текущую ситуацию на фронте. Премьер, в свою очередь, планирует заявить о поддержке Дублином заявки Киева на вступление в Европейский союз (ЕС), добавил корреспондент RTE.

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Президент США в назвал украинского коллегу именем российского лидера 12 июля. Сказав это, Байден собрался уступить трибуну, но тут же остановился и вернулся к микрофону, попытавшись отшутиться. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку назвала президента США пророссийским кандидатом.

До этого, 14 июня, СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите стран «группы семи» G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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