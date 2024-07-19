РКН не получал информации от компаний РФ о проблемах из-за сбоя Windows
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- РКН не получал информации от компаний РФ о проблемах из-за сбоя Windows
Российские компании не сообщали о проблемах в результате сбоя в работе устройств на операционной системе Windows. Об этом 19 июля рассказали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.
«По состоянию на 12:00 [мск] от российских компаний информация о сбоях, связанных с данной проблемой (сбоях в работе Microsoft. — Ред.), не поступала», — говорится в сообщении.
При этом сбой, по данным ведомства, затронул большое количество организаций в различных отраслях. Причиной стало обновление программного обеспечения (ПО) Crowdstrike, которое вызвало отключение устройств от сети и бесконечный цикл перезагрузки.
«О сбоях сообщили банки, авиаперевозчики, медицинские учреждения и другие организации в Австралии, США, Израиле, Великобритании, Испании, Германии и других странах», — добавили в ведомстве.
Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.
Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.
При этом Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.