Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури

Местная власть не проявила адекватной реакции на последствия бури, которая обрушилась на Белоруссию в минувшие выходные. Об этом 19 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», — цитирует его БелТА.

Лукашенко поручил своим уполномоченным на местах действовать решительно.

«Быстро и оперативно надо решать вопросы. Уроки — вот главный из этого вывод», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии также поставил задачу изучить состояние линий электропередач и не просто восстановить электроснабжение, а заменить опоры на новые, где это необходимо.

Ранее, 13–14 июля, вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра в Белоруссии в разной степени пострадали 330 населенных пунктов. Из-за непогоды, по оперативным данным, погибли шесть человек.

Ветер привел к массовым отключениям электроэнергии, из-за стихии падали деревья, в Минске обрушилась часть стены жилого дома.