В Белоруссии во время грозы погибли два человека

Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром 13 июля в Белоруссии. Об этом говорится 14 июля в сообщении на сайте белорусского МЧС.

«В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле деревни Кучки Вилейского района Минской области на территории кемпинга «Клевое место» упавшим деревом смертельно травмирован гражданин 1989 г.р.», — уточнили спасатели.

В Минске на улице Мирошниченко на женщину 1989 года рождения также упало дерево, пострадавшая погибла.

Из-за сильного ветра упало стекло с административного здания в Минске, осколками травмированы гражданка 1999 года рождения и ее брат 2007 года рождения. Упавшей веткой дерева в лесопарковой зоне возле Комсомольского озера в Минске травмирован мальчик 2015 года рождения.

Пострадавшие после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

В Минске в результате порыва ветра частично обрушилась стена частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены.

На воскресенье, 14 июля, МЧС сохранило предупреждение о неблагоприятной погоде. На всей территории Белоруссии ожидаются грозы с сильным ветром.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Иссык-Кульской области Киргизии на горном пастбище 250 овец погибли от удара молнии. Инцидент произошел 7 июля в Тонском районе.