В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
В Иссык-Кульской области Киргизии на горном пастбище 250 овец погибли от удара молнии. Об этом сообщает в понедельник, 8 июля, МЧС республики в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел накануне вечером, 7 июля, в Тонском районе. На место происшествия прибыли сотрудники службы по гражданской обороне и представители МЧС.
Уточняется, что в последние дни в данном районе Киргизии бушует непогода. Ранее было объявлено, что интенсивные осадки продлятся с 8 по 12 июля.
Похожий случай произошел 18 июня в Башкирии. Там молния убила 55 овец и корову в деревне Туишево в Абзелиловском районе Башкирии. Животные во время непогоды находились около деревьев. В настоящее время погибший скот утилизируют.