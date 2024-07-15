Число жертв непогоды в Белоруссии возросло до шести

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Белоруссии из-за непогоды. Об этом 15 июля сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС республики Игорь Ходанович.

«По оперативным данным, 13–14 июля вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Ходанович уточнил, что в результате бури 15 человек получили травмы. Было повалено 1,2 тыс. деревьев. Также повреждены кровли свыше 700 жилых домов.

Накануне на Белоруссию обрушилась непогода. В частности, в Минске в результате порыва ветра частично обрушилась стена частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены.