Реклама
Прямой эфир
Туризм
Премьер-министр Таиланда одобрил 60-дневный безвизовый режим для россиян
Мир
CNN узнала об отсутствии проверки охраной места митинга Трампа перед покушением
Мир
Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас
Мир
Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов
Мир
В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков
Мир
Политолог объяснил планы членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии
Мир
Литва передаст Украине электрооборудование на €50 млн
Мир
В Ереване начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024
Общество
Вероятной причиной пожара в районе Дюрсо названо нарушение правил безопасности
Общество
Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС поддержать переговоры по урегулированию в Газе
Армия
Россия и Китай обсудили вопросы тылового обеспечения армий двух стран
Армия
Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма
Общество
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза в России
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Общество
В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
Происшествия
В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га
Сюжет:

Число жертв непогоды в Белоруссии возросло до шести

МЧС: в Белоруссии из-за непогоды погибли 6 человек, 15 получили травмы
0
Фото: МЧС Республики Беларусь
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Белоруссии из-за непогоды. Об этом 15 июля сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС республики Игорь Ходанович.

«По оперативным данным, 13–14 июля вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Ходанович уточнил, что в результате бури 15 человек получили травмы. Было повалено 1,2 тыс. деревьев. Также повреждены кровли свыше 700 жилых домов.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Накануне на Белоруссию обрушилась непогода. В частности, в Минске в результате порыва ветра частично обрушилась стена частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024