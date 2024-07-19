Кремль не затронули сбои в работе Windows

Массовый сбой в работе операционной системы Microsoft Windows из-за обновления не коснулся Кремля. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле всё работает без сбоев», — сказал он, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения компании CrowdStrike. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.