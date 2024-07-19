Сбой в работе Microsoft по всему миру не затронул научные центры и вузы России
Сбой в работе Microsoft по всему миру не затронул научные центры и вузы России. Об этом 19 июля сообщили в Минобрнауки РФ.
«Сбой наши научные центры и институты (входящие в РАН и другие), а также университеты не затронул», — сказали в ведомстве ТАСС.
Там уточнили, что инцидент не оказал влияния, так как большинство из вышеупомянутых учреждений перешли на отечественное программное обеспечение (ПО).
Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы (ОС) Windows корпорации Microsoft, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Это вызвало проблемы в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft.
CrowdStrike подтвердила, что на компьютерах с установленным ею программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением ОС Windows. Компания уточнила, что сбой связан с обновлением датчика Falcon, отвечающего за блокирование кибератак.
В Росавиации сообщили, что ситуация не повлияла на работу воздушного транспорта страны, авиакомпаний и аэропортов, полеты выполняются в штатном режиме. При этом Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.