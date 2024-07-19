В Росавиации сообщили о штатной работе авиакомпаний на фоне сбоев Microsoft
Российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме на фоне глобального сбоя в функционировании Microsoft. Об этом 19 июля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты, по данным на 11:30 мск, работают штатно, полеты выполняются по расписанию», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко отметил, что в отечественной гражданской авиации на протяжении нескольких лет внедряют российское специализированное программное обеспечение (ПО). Процесс импортозамещения в этой отрасли продолжается, добавил он.
Кроме того, в пресс-службах аэропортов Шереметьево и Домодедово сообщили, что работа этих воздушных гаваней на фоне массового IT-сбоя проходит в штатном режиме.
Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы (ОС) Windows корпорации Microsoft, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Это вызвало проблемы в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.
CrowdStrike подтвердила, что на компьютерах с установленным ею программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.
В Минцифры РФ сообщили, что в настоящее время сообщений о проблемах в работе российских аэропортов не поступало. Также там указали на то, что массовый сбой в работе Microsoft показал значимость импортозамещения иностранного ПО.