Сторонники Трампа рассказали о любви к России и силе Путина

Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили о любви к России и выразили надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Своим мнением они поделились 19 июля в городе Милуоки, где прошел национальный съезд Республиканской партии.

«Я люблю Россию. Хотел бы я, чтобы Владимир был здесь. [Президент России] Владимир Путин, вы знаете, он сильный человек», — сказал продавец сувениров с изображением Трампа по имени Франсуа.

Аналогичным образом высказались и другие жители и гости американского города. В частности, Аманда Утен из Северной Каролины выразила уверенность, что отношения России и США при Трампе, безусловно, улучшатся.

«Так ведь раньше и было. Наши отношения были крепостью, было взаимное уважение. И это то, что [действующий глава Белого дома] Джо Байден потерял, когда речь зашла о российско-американских отношениях», — считает женщина.

«Если бы Трамп был у власти, то никакого конфликта на Украине не было бы», — считает Алвин Порти.

Ранее в этот день Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, выступая на съезде. Также он заявил, что Россия и Китая якобы боялись его, и это помогало избежать конфликтов.

До этого, 15 июля, Трамп получил достаточно голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.