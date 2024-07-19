Американист призвал не списывать Байдена со счетов раньше времени

Не стоит торопиться с выводами о том, что Демократическая партия поменяет президента США Джо Байдена на другого кандидата в предвыборной гонке. Об этом 19 июля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне обозреватель телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии сообщил, что Байден планирует сойти с предвыборной гонки за пост главы государства, однако не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

«Всё-таки не стоит воспринимать всерьез вбросы в прессу от анонимных источников, учитывая, что они пророчат этот самый выход Байдена из президентской гонки уже последние две-три недели, а его всё никак не происходит. Поэтому пока что всё-таки Байден и его семейство хоть и находятся в определенной политической осаде, но я вполне допускаю, что не собираются сдаваться», — сказал Дудаков.

Однако он отметил, что количество демократов, выступающих за замену Байдена, растет. Среди них уже такие видные деятели, как лидер демократов в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент США Барак Обама.

«Но при этом они понимают, что сейчас очень поздно менять Байдена, будет огромное количество проблем даже юридического характера в плане регистрации кандидатов в штатах, потому что дедлайн для регистрации заканчивается. Непонятно, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден выйдет. И, конечно, будет длительная баталия за позицию того, кто станет вице-президентом у Харрис. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернаторов Эндрю Бешера из Кентукки и Джоша Шапиро из Пенсильвании и, возможно, Роя Купера из Северной Каролины», — сказал эксперт.

По мнению Дудакова, Байдену может сыграть на руку его заражение коронавирусом, так как у него появилась возможность «переждать», не участвовать в предвыборных мероприятиях и, соответственно, не сделать новых оговорок. Кроме того, действующему президенту выгодно и то, что рейтинг у Харрис невысокий.

«Она примерно так же непопулярна, как и сам Байден. Но другое дело, что сейчас уже делают упор на то, чтобы попытаться найти ей гипотетически более сильного вице-президента, который мог бы помочь этому новому тандему — Харрис и кто-то еще — пойти на выборы. Но опять же, удастся или нет — большой вопрос, плюс там еще огромное количество юридических проблем. Поэтому пока что всё-таки не стоит торопиться с выводами о том, что Байден точно-точно снимется с выборов», — заключил Дудаков.

18 июля сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

Тогда же спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.