Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет колонии

Обвинение попросило суд приговорить обвиняемого в шпионаже журналиста из США Эвана Гершковича к 18 годам колонии строгого режима. Информацию в пятницу, 19 июля, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Приговор Гершковичу огласят в этот же день в 17:00 (15:00 мск).

Подсудимый свою вину не признал.

Закрытое заседание по делу Гершковича состоялось ранее в этот день. Этап судебного следствия завершился накануне.

Сотрудник The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день он был арестован Лефортовским судом Москвы. Меру пресечения несколько раз продлевали.

14 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена журналиста. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.

13 июня текущего года Генпрокуратура России направила дело Гершковича в Свердловский областной суд, утвердив обвинительное заключение. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп 27 июня пообещал, что в случае переизбрания будет добиваться быстрого освобождения журналиста.