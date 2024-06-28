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Трамп пообещал добиться освобождения журналиста Гершковича при переизбрании

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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп пообещал при переизбрании добиться быстрого освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом он заявил во время дебатов с действующим президентом Джо Байденом 27 июня.

В эфире CNN Трамп заявил, что журналист до сих пор находится в заключении в России, так как президент РФ Владимир Путин не уважает Байдена.

«Байден не может его спасти. Мы его вернем очень быстро. До того, как я вступлю в должность. Буквально после того, как я выиграю выборы», — пообещал Трамп в ходе дебатов.

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Сотрудника The Wall Street Journal задержали 30 марта 2023 года, когда он пытался получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день Гершкович был арестован Лефортовским судом Москвы, и эту меру пресечения несколько раз продлевали.

14 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.

13 июня текущего года Генпрокуратура России направила дело Гершковича в Свердловский областной суд, утвердив обвинительное заключение. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса (УК) РФ («Шпионаж»).

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