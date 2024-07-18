Суд в Екатеринбурге закончил следствие по делу журналиста Гершковича
Свердловский областной суд завершил судебное следствие по делу обвиняемого в шпионаже американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба суда.
«Суд закончил судебное следствие. Завтра (19 июля. — Ред.) назначены прения сторон», — заявила представитель суда журналистам.
Известно, что заседание пройдет в 10:30 (8:30 мск). Оно традиционно будет закрытым.
Сотрудник The Wall Street Journal был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день Гершкович был арестован Лефортовским судом Москвы. Меру пресечения несколько раз продлевали.
14 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена журналиста. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.
13 июня текущего года Генпрокуратура России направила дело Гершковича в Свердловский областной суд, утвердив обвинительное заключение. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса (УК) РФ («Шпионаж»).
В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп 27 июня пообещал, что в случае переизбрания будет добиваться быстрого освобождения журналиста.